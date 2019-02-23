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ЦИК Украины зарегистрировала 357 наблюдателей на выборах президента

23 февраля 2019, 00:09  •  16 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 357 международных наблюдателей на выборах президента страны. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
 
© Павел Лисицын РИА Новости
 

«На 22 февраля 2019 года комиссия зарегистрировала 357 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

21 февраля Россия блокировала принятие ПА ОБСЕ рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям иностранных государств из-за конфликта интересов.

Ранее главы внешнеполитических ведомств Европейского союза призвали Украину обеспечить работу наблюдателей миссии ОБСЕ на выборах президента в соответствии с «обычной практикой».

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.

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