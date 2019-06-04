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ЦИК Украины зарегистрировала 32 кандидата в депутаты Рады
04 июня 2019, 21:09 • 35 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала ещё 11 кандидатов в депутаты Верховной рады, всего по состоянию на 4 июня зарегистрированы 32 кандидата. Об этом информирует пресс-служба украинской ЦИК.
РИА Новости
«Комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах», — указано в сообщении комиссии в Facebook.
Также ЦИК зарегистрировала десять наблюдателей от международных организаций.
Внеочередные парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.
Ранее в МИД Украины заявили, что не будут открывать в России участки во время выборов в Раду.
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