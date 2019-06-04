ЦИК Украины зарегистрировала 32 кандидата в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала ещё 11 кандидатов в депутаты Верховной рады, всего по состоянию на 4 июня зарегистрированы 32 кандидата. Об этом информирует пресс-служба украинской ЦИК.

«Комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах», — указано в сообщении комиссии в Facebook.

Также ЦИК зарегистрировала десять наблюдателей от международных организаций.

Внеочередные парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.

Ранее в МИД Украины заявили, что не будут открывать в России участки во время выборов в Раду.