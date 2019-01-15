ЦИК Украины зарегистрировал ещё трёх кандидатов в президенты страны

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала ещё трёх кандидатов на пост президента страны. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Отмечается, что ими стали лидер партии «Наши» Евгений Мураев, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй.

«Комиссия... зарегистрировала троих кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в тексте.

К настоящему времени на пост главы государства зарегистрированы восемь человек.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подтвердил регистрацию пяти кандидатов в президенты.

В декабре 2018 года политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об избирательном армагеддоне на выборах глав территориальных общин в стране.