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ЦИК Украины зарегистрировал ещё трёх кандидатов в президенты страны
15 января 2019, 22:25 • 97 • Украина
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала ещё трёх кандидатов на пост президента страны. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
РИА Новости
Отмечается, что ими стали лидер партии «Наши» Евгений Мураев, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй.
«Комиссия... зарегистрировала троих кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в тексте.
К настоящему времени на пост главы государства зарегистрированы восемь человек.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подтвердил регистрацию пяти кандидатов в президенты.
В декабре 2018 года политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об избирательном армагеддоне на выборах глав территориальных общин в стране.
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