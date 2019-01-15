Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине увидели "тайное" признание властями России серьёзных пробле...
"А как появились эти избыточные требования?" Соловьёв задал неудобные ...
Нацистские лагеря, демократия и выборы на Украине. Лучшие выступления Вячеслава ...
На Украине посоветовали не иронизировать на тему ″акта на проникновение″: ″Налич...
Главная / Украина

ЦИК Украины зарегистрировал ещё трёх кандидатов в президенты страны

15 января 2019, 22:25  •  97 • Украина
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала ещё трёх кандидатов на пост президента страны. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что ими стали лидер партии «Наши» Евгений Мураев, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй.

«Комиссия... зарегистрировала троих кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в тексте.

К настоящему времени на пост главы государства зарегистрированы восемь человек.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подтвердил регистрацию пяти кандидатов в президенты.

В декабре 2018 года политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об избирательном армагеддоне на выборах глав территориальных общин в стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

97
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 12:39
Тимошенко представила план по снижению цен на газ для жителей Украины
15 января 2019, 15:55
В Одессе у консульства России прошёл пикет украинских националистов
15 января 2019, 12:39
Свитолина обыграла Голубич и вышла во второй круг Australian Open
Загрузка...
15 января 2019, 19:09
Эксперт оценил планы Порошенко сделать Украину энергонезависимой
15 января 2019, 19:10
Порошенко назвал свою цель на ближайшие пять лет
15 января 2019, 22:25
ЦИК Украины зарегистрировал ещё трёх кандидатов в президенты страны
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет П...
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
15 января 2019, 16:09
"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск" ос...
15 января 2019, 03:09
"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных...
15 января 2019, 09:39
Москва не позволит кораблям НАТО войти в Азовское море — правительство Крыма
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2019, 21:09
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние армии страны
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
14 января 2019, 12:24
70% белорусов за объединение с Россией
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
13 января 2019, 21:54
"Нет больше дураков, чтобы ловить Украину": Сеть рассмешили высказывания Порошенко по время его "томос-тура"
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.