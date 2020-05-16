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ЦИК Украины выписал себе огромные премии

16 мая 2020, 11:55  •  60 • Украина
Киев, 16 мая. Некоторые члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины начислили себе отпускные и премии в 200−300 тысяч гривен. Об этом накануне сообщил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства комитета по вопросам организации государственной власти Верховной Рады Виталий Безгин.
Парламентарий отметил, что он «немного в шоке» от новости об огромных премиях членов избирательной комиссии. По его мнению, представители ЦИК Украины, видимо, живут в «параллельном мире».
Безгин также заявил, что вместе с начислением премий члены украинского избиркома просят расширить полномочия комиссии в области изменений избирательного кодекса. По словам депутата, его комитет пригласил на свое ближайшее заседание 20 мая членов ЦИК, чтобы обсудить эти вопросы.
Ранее газета «Известия» сообщила, что согласно данным пресс-службы украинского комитета избирателей, более 30 состоявших в дружеских и родственных связях с президентом Украины Владимиром Зеленским человек или сотрудников структур студии «Квартал 95» получили государственные должности.
Непосредственно работали в «Студии Квартал 95» 12 человек. Их назначили на должности заместителей, помощников и руководителей офиса президента Украины. Также эти люди получили должности в исполнительной власти и органах безопасности, стали членами комитетов и наблюдательных советов.
В комитете избирателей напомнили, что во время избирательной кампании действующий президент Украины обещал назначать на государственные должности профессионалов. 
Автор: Матвей Прозоров

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