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ЦИК Украины сняла с выборов в Раду бывшего замгенпрокурора

06 июля 2019, 13:39  •  120 • Украина
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отменила регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора страны Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
 
РИА Новости
 

Об этом говорится в сообщении ЦИК Украины.

Отмечается, что данное решение было принято на основании данных Службы безопасности Украины о том, что Кузьмин с 2014 года не находился на украинской территории.

Как отмечается, тем самым он нарушил законодательное требование о проживании на Украине в течение последних пяти лет перед выборами.

Ранее ЦИК Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду видеоблогера Анатолия Шария.

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