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ЦИК Украины разрешила 90 организациям наблюдать за выборами в Раду
31 мая 2019, 22:54 • 49 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины разрешила 90 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время досрочных выборов в Верховную раду. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.
РИА Новости
«Комиссия, рассмотрев соответствующие ходатайства, предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года 40 общественным организациям», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что всего 90 общественным организациям к настоящему времени выданы соответствующие разрешения.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не будет открывать в России зарубежные избирательные участки во время выборов в Раду.
Досрочные парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.
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