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ЦИК Украины передала заказ на изготовление около 60,4 млн бюллетеней
11 июля 2019, 13:54 • 54 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины передала в Полиграфический комбинат «Украина» заказ на изготовление 60 млн 398 тыс. 300 избирательных бюллетеней.
РИА Новости
Об этом сообщает издание «Гордон» со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко.
«30 млн 407 тыс. 544 бюллетеня — это общегосударственный округ и заграничный избирательный округ. 29 млн 990 тыс. 630 — это избирательные бюллетени в одномандатных избирательных округах. Такая разница связана с тем, что более 400 тыс. избирателей у нас в заграничном избирательном округе, а они в одномандатных избирательных округах не голосуют», — сказал Радченко.
Ранее ЦИК Украины отменила регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду.
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