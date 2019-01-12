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ЦИК Украины отказала двум своим гражданам в регистрации их кандидатур на пост президента

12 января 2019, 06:54  •  250 • В мире
Виталий Велидченко и Сергей Фаренюк не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов на пост главы государства Украины.
Украинцам Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку был дан отказ Центральной избирательной комиссией Украины в регистрации их кандидатур на пост президента Украины. Все документы кандидаты подали 8 января.
Пресс-служба ЦИК объяснила свое решение всего лишь несоответствием поданных документов требованиям избирательного закона
Выборы на пост президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

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