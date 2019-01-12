ЦИК Украины отказала двум своим гражданам в регистрации их кандидатур на пост президента

Виталий Велидченко и Сергей Фаренюк не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов на пост главы государства Украины.

Украинцам Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку был дан отказ Центральной избирательной комиссией Украины в регистрации их кандидатур на пост президента Украины. Все документы кандидаты подали 8 января.

Пресс-служба ЦИК объяснила свое решение всего лишь несоответствием поданных документов требованиям избирательного закона

Выборы на пост президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.