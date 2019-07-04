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ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах
04 июля 2019, 22:39 • 8 • Украина
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Reuters
Об этом сообщает «Украинская правда».
Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук, комментируя решение суда, отметила, что на данный момент напечатано более 5 млн бюллетеней.
«Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что эта акция направлена на срыв выборов», — сказала Слипачук.
Она добавила, что это решение суда будет оспариваться ЦИК.
Ранее председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
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