Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский олигарх Коломойский: Война в Донбассе — наш внутренний гражданский ко...
Богатые президенты в самой бедной стране: как такое возможно? Мнение по ту сторо...
До СЛЁЗ! Заявление Шойгу о ГИБЕЛИ героев на подлодке ВМФ России ШОКИРОВАЛО студи...
Индульгенции больше нет
Главная / Украина

ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах

04 июля 2019, 22:39  •  8 • Украина
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «Украинская правда».

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук, комментируя решение суда, отметила, что на данный момент напечатано более 5 млн бюллетеней.

«Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что эта акция направлена на срыв выборов», — сказала Слипачук.

Она добавила, что это решение суда будет оспариваться ЦИК.

Ранее председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
04 июля 2019, 16:09
Захарова призвала Киев обеспечить безопасность журналистов в Донбассе
04 июля 2019, 16:09
Захарова назвала унижением процесс по делу Вышинского
04 июля 2019, 09:39
В Госдуме оценили слова «Нафтогаза» о возможных перебоях транзита из России
04 июля 2019, 09:39
Глава Федерации велоспорта Украины публично оскорбил чемпионку Европейских игр
04 июля 2019, 09:39
В Федерации велоспорта Украины рассмотрят вопрос об увольнении президента, оскорбившего чемпионку ЕИ-2019
04 июля 2019, 13:09
Премьер Молдовы – на Запад, спикер парламента – на Восток
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июля 2019, 03:24
"Отдельное приглашение требуют?": Британцев, пытающихся прорваться в Крым н...
04 июля 2019, 01:39
АС-31 строили 20 лет: Что известно о самой секретной подлодке российского флота
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
04 июля 2019, 06:39
Перед трагедией с "Лошариком", Россия "утопила" сумарину США в Ал...
04 июля 2019, 04:54
Итальянцы о визите Путина: «Наконец-то у нас ненадолго будет настоящий президент»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2019, 13:54
Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине
02 июля 2019, 02:39
День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
28 июня 2019, 14:09
Плевал в лицо, спину, кричал "мерзкие русские". В Болгарии хозяин кафе напал на туристку из России
30 июня 2019, 08:24
"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-министра Канады преследуют неудачи на саммите G20
29 июня 2019, 03:09
Грузинка захотела трахнуть Россию (Руслан Осташко)
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-президента с трагедией в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.