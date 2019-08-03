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ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
03 августа 2019, 20:54 • 63 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, места в Раде по партийным спискам будут распределены следующим образом: «Слуга народа» получает 124 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 37 мандатов, «Батькивщина» — 24 мандата, «Европейская солидарность» — 23 мандата, «Голос» — 17 мандатов.
Общее количество голосов, поданных за партии, преодолевшие 5%-ный проходной барьер, составляет 11 448 549.
Ранее ЦИК Украины назвала сроки подведения окончательных итогов выборов.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.
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