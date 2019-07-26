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ЦИК Украины объявила итоговые данные по выборам в Раду
26 июля 2019, 11:24 • 72 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов. В Верховную раду проходят пять партий.
Reuters
«Слуга народа» набирает 43,16% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.
Ранее сообщалось, что состав Верховной рады Украины по результатам внеочередных парламентских выборов обновится на 80%.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля.
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