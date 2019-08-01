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ЦИК Украины назвала сроки подведения окончательных итогов выборов
01 августа 2019, 13:39 • 65 • Украина
Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что окончательные результаты выборов в Верховную раду будут подведены до 5 августа.
РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы ожидаем, что рассмотрение апелляционных жалоб завершится в течение последующих двух-трёх дней, что даст возможность комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, этот срок, установленный законодательством... заканчивается 5 августа. Именно до 5 августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы», — сказала она.
Слипачук добавила, что суды рассматривают иски в оперативном режиме, поэтому она надеется, что ЦИК подведёт окончательные результаты внеочередных выборов раньше 5 августа.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов с выборов в Раду.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.
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