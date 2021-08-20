ЦИК Украины нашёл предлог для отмены местных выборов в Донбассе

Местные выборы в 18 общинах Донбасса должны были состояться 31 октября. Центральная избирательная комиссия Украины нашла предлог, чтобы их не проводить.

Официальной причиной названы вопросы безопасности.

На сайте украинского ЦИК отмечается, что комиссия не наделена рядом полномочий. Например, не может оценивать, насколько обеспечена безопасность, в том числе в плане избегания террористической угрозы, во время организации и проведения выборов.

Указывается, что на линии разграничения продолжаются обстрелы и провокации. В сообщении упоминается "продолжающаяся вооружённая агрессия России против Украины".