ЦИК Туркменистана объявил дату досрочных выборов: Президент "принял решение"

ЦИК Туркменистана объявил о досрочных выборах президента страны. Известно, что действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов "принял непростое решение о себе".

По данным ЦИК Туркменистана, досрочные выборы президента назначены на 12 марта.

Накануне Гурбангулы Бердымухамедов выступил с заявлением, в котором сообщил о "непростом решении о себе". По мнению лидера страны, путь во властные структуры государства на новом этапе развития должен быть доступен для молодых руководителей. В то же время к ним будут предъявляться определённые требования - они должны быть воспитанными в духовной среде и отвечать высоким требованиям современного мира.

Бердымухамедов также отметил, что два года назад ему исполнилось 63 года, то есть он достиг возраста пророка Мухаммеда. Таким образом, лидер Туркмении намерен обсудить "непростое решение о себе". В чём конкретно оно заключается, занимающий высший государственный пост страны с 2007 года Бердымухамедов раскрывать пока не стал.