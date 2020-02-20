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ЦИК создаст участки на рабочих местах во время голосования по изменениям в Конституции

20 февраля 2020, 11:54  •  45 • Политика

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия планирует создать дополнительные избирательные участки на рабочих местах во время проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции.

"Мы считаем, что огромное количество людей в день голосования находится на рабочих местах. И там, где количество этих людей... 200, 300 или 400, мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что работают и основные участки", - сказал Булаев на заседании рабочей группы по изменениям в Конституции в четверг.

По его словам, прикрепиться к таким участкам можно будет только через механизм "Мобильный избиратель". "Это значит, что человек автоматически вычеркивается из того участка, где он приписан постоянно, и записывается на новый участок. Это исключает любую возможность двойного голосования", - отметил зампред ЦИК.

"Мы не пугаемся того, что могут быть созданы дополнительные участки... Человек увидит себя в списке, проголосует, распишется, что он проголосовал. Мне представляется важным, что мы создаем ему такую возможность. Придет он или не придет - это его выбор", - уточнил он.

Булаев также сообщил, что проголосовать смогут и граждане России, проживающие за рубежом, этот вопрос проработан совместно с МИД РФ.

"У нас голосуют люди, проживающие за рубежом. Мы встречались с Министерством иностранных дел РФ. Мы подготовим им бюллетени с такой же степенью защиты, как внутри России", - сказал он.

Булаев добавил, что "это недешевое удовольствие". "Но страна идет на это для того, чтобы доверие к результатам голосования в любой точке земного шара было абсолютным", - сказал замглавы ЦИК.

 

 

 

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