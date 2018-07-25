ЦИК создаст чат-бота для поиска избирательных участков к 9 сентября

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Центризбирком России с 25 июля запустит работу информационно-справочного центра, посвященного единому дню голосования 9 сентября; впервые россияне смогут получить информацию об адресах избирательных участков с помощью чат-бота на сайте ведомства. Об этом сообщается во вторник на сайте ЦИК.

"В период с 25 июля по 5 сентября информационно-справочный центр будет работать с 09:00 до 18:00 по московскому времени. С 09:00 6 сентября он перейдет на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.

Информационно-справочный центр завершит работу в 18:00 мск 10 сентября. По бесплатному многоканальному телефону горячей линии 8-(800)-222-11-83 можно будет "получить информацию о проводимых избирательных кампаниях, разъяснения о порядке обращения в ЦИК России, а также узнать о порядке реализации своих избирательных прав и запросить контакты избирательных комиссий", говорится в сообщении.

Звонки с территории за пределами России будут приниматься по телефону +7-(495)-727-22-33.

"Новацией этого года станет чат-бот на официальном сайте ЦИК России, в котором можно будет уточнить, где избиратель может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, а также найти избирательный участок", - отмечается в релизе. Также в рамках работы информационно-справочного центра будет открыт интерактивный сервис "ТИК и УИК на карте России". С его помощью избиратели смогут получить контактную информацию избирательных комиссий.

В единый день голосования 9 сентября пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах, выборы губернаторов и депутатов заксобраний в ряде субъектов, а также много муниципальных кампаний.