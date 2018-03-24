ЦИК РФ утвердил итоги выборов президента

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ на заседании в пятницу подвел официальные итоги состоявшихся 18 марта выборов президента России. На новый шестилетний срок переизбран Владимир Путин, получивший 76,69% голосов избирателей при явке 67,5%.

После оглашения окончательных итогов голосования Путин выступил со специальным телеобращением к россиянам. Он подчеркнул, что в выборах приняли участие свыше 73 млн граждан страны, более 56 млн из которых поддержали его кандидатуру. "Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны", - сказал Путин, поблагодарив сограждан за оказанное доверие.

Согласно утвержденным Центризбиркомом России итогам голосования, Путин набрал 76,69% голосов, на втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77%. Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65%.

Далее идут кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак (1,68%), глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).

Явка избирателей в ходе нынешнего голосования достигла 67,5%. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, общее число избирателей составило 109 млн 8 тыс. 428 человек, в голосовании приняли участие 73 млн 578 тыс. 992 избирателя. На президентских выборах в 2012 году была зафиксирована явка на уровне 65,34%. Порога явки, без достижения которого выборы считались бы несостоявшимися, в России не существует.

В выборах президента РФ за границей приняли участие 474,6 тыс. человек - это на 32,3 тыс. человек больше, чем в 2012 году. Памфилова указала, что это самый высокий показатель активности с 2000 года. По данным главы ЦИК, за Путина за рубежом проголосовали 85,02% принявших участие в выборах граждан, за Грудинина - 5%, Собчак - 4,05%, Жириновского - 1,73%, Явлинского - 1,57%, Титова - 0,65%, Сурайкина - 0,3%.

"Президентом РФ избран Путин Владимир Владимирович", - объявила Памфилова после того, как был подписан итоговый протокол ЦИК. "Результаты перед вами, они достоверны и определены в строгом соответствии с федеральным законом", - добавила она.

По словам главы ЦИК, несмотря на то, что "выборы прошли свободно, конкурентно и прозрачно", комиссия не прекращает работу по "выявлению возможных точечных нарушений". "Мы сами заинтересованы проанализировать и вывести [избирательную] систему на еще более высокий уровень с помощью наблюдателей и СМИ", - заверила Памфилова. В целом, отметила она, нарушений на выборах было немного, причем нередко они были намеренно спровоцированы.

Еще до подведения окончательных итогов ЦИК констатировал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей на выборах главы государства, допущено не было. На сегодняшнем заседании комиссии Памфилова подчеркнула, что "в этот раз была создана беспрецедентная система... заслонов от фальсификаций". "Система защиты от дурака, провокатора, должностного преступления", охарактеризовала ее руководитель Центризбиркома. Также, указала она, ужесточенная уголовная ответственность за подтасовку итогов голосования и использование QR-кодирования итоговых протоколов участковых избирательных комиссий помогли обеспечить прозрачность выборов.

Памфилова рассказала, что за ходом голосования на избирательных участках 18 марта следили 356 тыс. наблюдателей, в том числе более 150 тыс. представителей общественных палат - федеральной и региональных, 105 тыс. членов участковых комиссий с правом совещательного голоса, 1515 иностранных и международных наблюдателей из 115 стран и почти 15 тыс. аккредитованных сотрудников СМИ.

Согласно официальным данным на 23 марта, результаты выборов президента уже отменены на 16 участках и могут быть отменены еще на семи. Кроме того, по решению суда были удалены три наблюдателя, а 12 наблюдателям и членам участковых комиссий с правом совещательного голоса были выписаны штрафы за создание помех работе избиркомов.

Говоря об организации наблюдения на участках за рубежом, Памфилова отметила, что на 12 зарубежных участках из 401 было подано 20 жалоб на нарушения. По словам председателя ЦИК, все претензии были оперативно рассмотрены.

Она предупредила, что ЦИК обязательно выявит нарушителей, пытавшихся проголосовать неоднократно, а также недобросовестных представителей избиркомов. Еще Памфилова пообещала защитить граждан, открыто заявивших о давлении на них или о нарушениях на выборах. А вот анонимные сообщения о фальсификациях, по мнению главы комиссии, отправлять недопустимо.

Памфилова поблагодарила всех кандидатов, участвовавших в избирательной гонке, отметив, что каждый из них продемонстрировал ярко выраженную индивидуальность, поделился своими идеями о развитии страны, "нашел в той или иной степени своего избирателя". Вместе с тем председатель ЦИК выразила сожаление, что некоторые кандидаты не смогли принять участие в выборах президента из-за своих проблем с законом, имея в виду оппозиционного блогера Алексея Навального.

Однако, по ее словам, это не может умалять конкурентность прошедшей кампании. Она также заметила, что разговоры о якобы неконкурентных выборах - это "плевок в лицо" всем кандидатам.

"Надеюсь, что власть возьмет... лучшие идеи, лучшие подходы, мысли со стороны оппозиции. [Они] будут востребованы во благо нашего общества", - подчеркнула Памфилова.

После того как ЦИК утвердил результаты выборов-2018, Владимир Путин выступил со специальным телеобращением к гражданам. "Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам - к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнул президент РФ, переизбранный на этот пост по итогам выборов 18 марта.

Напомнив, что за него проголосовали свыше 76% избирателей, а это более 56 млн человек, Путин отметил, что "это самый высокий уровень поддержки в истории" России. "Наши единство, ответственность, общее понимание целей, устремление миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед", - сказал переизбранный глава государства. "Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха", - поблагодарил он своих избирателей.

Путин подчеркнул, что хорошо знаком с имеющимися в стране проблемами. "Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему, - указал он. - Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана. С теми позитивными результатами, которые мы уже достигли вместе в предыдущие годы".

"Этого, конечно, недостаточно, - признал Путин. - Нам необходим настоящий прорыв! И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке, вижу готовность к такой работе, к таким переменам". При этом он подчеркнул, что осознает свою колоссальную ответственность перед гражданами России, и понимает, что должно быть сделано все, о чем он говорил во время избирательной кампании.

Путин заверил, что власти будут действовать открыто и обсуждать с гражданами все ключевые решения: "Объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь".

"Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас, мы все патриоты своей страны. И у нас одна общая забота - судьба России, ее процветание", - продолжил президент.

После подведения итогов выборов ЦИК должен в течение трех дней официально опубликовать их. Кроме того, кандидаты на пост президента должны будут представить в ЦИК свои итоговые финансовые отчеты, которые также подлежат публикации.

Избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, победившего на предыдущих выборах. В 2012 году инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу пообещал дополнительно проинформировать о дате инаугурации главы государства на следующий шестилетний срок полномочий.