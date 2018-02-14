ЦИК рекомендует Первому каналу отложить показ фильма "Путин" до конца выборов

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Центризбирком предлагает Первому каналу отложить показ документального четырехсерийного фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Путин" до конца избирательной кампании. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Предложить АО "Первый канал" отложить дальнейший показ фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта, то есть показать оставшиеся серии после избирательной кампании", - сказала она на заседании комиссии.

Как сообщалось ранее, фильм транслируется с 12 февраля, последняя серия должна была выйти в эфир 15 февраля.

Также ЦИК постановил "обратить внимание СМИ на недопустимость нарушения законодательства РФ о выборах".

Памфилова отметила, что в фильме Стоуна Путин не только рассказывает о своей работе президента, но и отвечает на вопросы биографического характера. При этом признаков агитации в фильме ЦИК не обнаружил.

"Указанный фильм не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидатов, не выражает предпочтения какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата. Интервью не сопровождается позитивными или негативными комментариями о кандидатах на должность президента", - сказала глава ведомства.

Таким образом, "имеются основания полагать, что в действиях самого канала отсутствует агитационная цель", подчеркнула Памфилова.

При этом она напомнила Первому каналу и другим СМИ о нормах закона об агитации. Информация в СМИ не должна побуждать избирателей проголосовать за или против того или иного кандидата. Кроме того, "представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности, запрещается проводить предвыборную агитацию", напомнила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что Центризбирком уважает право СМИ на свободу и состоятельность, но "следует учитывать, что в ходе идущей избирательной кампании трансляция фильма, хоть и не связанного напрямую с выборами, но основанного на участии в них должностного лица, официально зарегистрированного в качестве кандидата, может вызывать вопросы относительно наличия агитационной цели у организации телевещания". "По крайней мере, элементы агитации могут просматриваться", - уточнила она.

Ранее партия "Яблоко" и штаб Ксении Собчак обратились в ЦИК с жалобами на трансляцию в эфире Первого канала фильма "Путин". По мнению заявителей, показ фильма нарушает избирательное законодательство, так как содержит в себе признаки агитации и демонстрируется вне периода агитации в СМИ. Агитационный период в СМИ начнется 17 февраля.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться с вопросами о законности показа фильма в Центризбирком.

Памфилова пояснила журналистам, что телеканал имеет право демонстрировать этот фильм, так как он не нарушает закон.

"Мы не орган, который занимается цензурой <...> Для нас это очень важно - свобода СМИ, их право формировать редакционную политику", - сказала она.

При этом Памфилова сообщила, что обе жалобы на фильм "Путин" пока не поступили в ЦИК, о них в комиссии узнали из СМИ. "Претензии, которые у них есть, несостоятельны", - заметила она.

"Мы не можем предъявлять какие-то другие претензии, в данном случае нет прямого нарушения закона, мы обращаемся к нему (телеканалу - прим. ТАСС), это его добрая воля <...> Я думаю, что к ЦИК уважаемый канал или другие каналы, которые предполагали демонстрировать какие-то фильмы, прислушаются, чтобы не только не было явного нарушения закона, но и каких-то элементов, которые могли бы вызвать негативную общественную дискуссию", - сказала Памфилова.

В ответ на вопрос о действиях ЦИК в случае показа всех серий фильма на Первом канале, Памфилова призвала дождаться, "какая будет реакция со стороны канала".

Первый канал в настоящий момент недоступен для комментария.

Первый канал представил четырехсерийный телепроект, основанный на интервью Оливера Стоуна с Владимиром Путиным, летом прошлого года. Фильм вошел в тройку самых рейтинговых программ российского телевидения по итогам 2017 года.

Фильм содержит оценки главы государства нынешнего состояния российско-американских отношений, отношений с НАТО, ситуации в Сирии, на Украине и многое другое.

В ходе работы над фильмом Стоун получил беспрецедентные возможности для общения с российским президентом и провел с ним более десятка бесед в течение двух лет. Никогда прежде Путин не общался с иностранным интервьюером столь продолжительно и подробно. Во время этих интервью Путин ответил на вопросы Стоуна о своей профессиональной карьере, взаимоотношениях с Клинтон, Бушем, Обамой и Трампом, Ельциным, Горбачевым. В беседах говорили также о политическом наследии Сталина, Рейгана и др.

На протяжении этих двух лет собеседники встречались в Кремле, в Сочи, в официальной резиденции президента под Москвой. В ленте использована хроника ключевых событий, о которых шла речь в интервью.