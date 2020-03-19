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ЦИК разрешит проголосовать на дому по поправкам в Конституцию. Механизм уже разработан

19 марта 2020, 12:35  •  22 • Политика
Секретарь Центрального избирательного комитета РФ Майя Гришина рассказала, что проголосовать на дому по поправкам в Конституцию разрешат всем желающим. Уже создан соответствующий механизм, вскоре начнётся сбор заявок.
ЦИК России разработал порядок проведения голосования по поправкам в основной закон страны. По словам Гришиной, механизм уже представлен общественности и в нём заключены "широкие возможности для голосования на дому". Сколько людей смогут воспользоваться этой опцией, зависит от количества заявок, пишет ТАСС.
"Большое количество граждан смогут проголосовать на дому, все желающие", - подчеркнула представитель ЦИК.
Она добавила, что надомное голосование будет доступно людям, у которых на это есть уважительная причина. Причём отдать свой голос за поправки к Конституции можно будет как 22 апреля, так и в предшествующие дни.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что голосование 22 апреля проведут, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. Если же эпидемиологическая обстановка не позволит это сделать, то дата голосования будет изменена.

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