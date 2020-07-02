ЦИК расширит применение на выборах электронного голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет работать над расширением применения на выборах электронного голосования. Об этом в среду, 1 июля, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, граждане звонили и обращались по возможности дистанционного голосования.

«То есть это нам общенародное задание, наказ такой: чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и поработать таким образом, чтобы в ближайшей перспективе расширить эти возможности, чтобы наряду с традиционными видами голосования наши граждане не только в Москве и в Нижегородской области, но и в других регионах могли голосовать онлайн», — сказала она в информцентре ЦИК.

Ранее в этот же день Памфилова отметила, что явка на голосовании по поправкам к Конституции была «очень достойной». Средняя по состоянию на 20:00 мск составила 64,99%.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 30 июня в Москве и Нижегородской области. Для участия в таком формате голосования подали заявления примерно 1 млн жителей столицы и почти 140 тыс. нижегородцев. Расшифровку его итогов провели 1 июля.

Избирательные участки, на которых можно было проголосовать по поправкам в Конституцию, начали работу 25 июня на всей территории России. 1 июля прошел основной день голосования.

Поправки предполагают корректировку 22 глав Основного закона страны. Предлагается внести в Конституцию гарантию МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и соцвыплат, а также финансовую поддержку семей с детьми.