ЦИК: Путин набирает на выборах президента 76,56% после обработки данных 95% участков

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,56% после обработки 95% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат Павел Грудинин (КПРФ) занимает второе место с 11,92% голосов, на третьем месте - Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,77% голосов. Эти данные обнародовал ЦИК РФ.

Четвертую позицию занимает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,62% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1%, Борис Титов (Партия роста) с 0,74%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.