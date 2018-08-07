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ЦИК: проведение протестных акций в день выборов может нарушать закон

07 августа 2018, 19:39  •  37 • Политика

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Проведение акции протеста в день выборов может нарушать избирательное законодательство. Об этом сообщил ТАСС во вторник зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Вряд ли это вписывается в существующее законодательство. Для подобного рода мероприятий необходимо выбирать другой день, не единый день голосования", - сказал Булаев.

По закону в субботу перед днем голосования наступает так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. Запрет завершается только после закрытия избирательных участков вечером воскресенья.

В единый день голосования пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов - их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

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