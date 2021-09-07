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ЦИК приветствовала решение ПАСЕ отправить наблюдателей на выборы в ГД

07 сентября 2021, 04:45  •  46 • Политика
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приветствует решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправить наблюдателей на выборы в Госдуму. Об этом 6 сентября заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она заверила, что наблюдателям обеспечат все необходимые условия для работы, так как российская система прозрачна.
«У меня была с ПАСЕ встреча в дистанционном режиме, на которой я подробно ответила на все интересующие их вопросы. Естественно, мы их пригласили тогда на выборы», — цитирует Памфилову «РИА Новости».
25 августа стало известно о приглашении Россией наблюдателей из международных структур следить за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. Миссии будут работать в сокращенном составе из-за ситуации с COVID-19.
4 августа стало известно, что ОБСЕ не направит своих наблюдателей на выборы в ГД. Памфилова заявляла, что глубоко сожалеет в связи с этим решением.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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