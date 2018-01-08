ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев, желающих участвовать в выборах президента

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Пятнадцать претендентов, намеренных участвовать в выборах президента России в формате самовыдвижения, подали документы в Центризбирком РФ, при этом о желании участвовать в выборах изначально заявляли 46 потенциальных самовыдвиженцев. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ЦИК по завершении этапа приема документов у самовыдвиженцев.

Ровно в 00:00 мск 8 января ЦИК завершил прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев. В последний день - 7 января - Центризбирком работал до полуночи и принял документы от пяти претендентов, в частности, у одного из основателей общественного движения "Дети СССР" Тристана Присягина, самовыдвиженца из Челябинской области Виктора Черепанова и москвича Василия Пугачева.

"С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов", - говорится в релизе ведомства.

Ранее ЦИК зарегистрировал три группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов - президента РФ Владимира Путина, депутата Костромской облдумы, заслуженного изобретателя РФ Владимира Михайлова и предпринимателя, лидера движения "Возрождение" Александра Чухлебова. В настоящий момент Михайлов и Путин открыли специальные избирательные счета и имеют право собирать подписи в свою поддержку и вести агитацию, отмечается в сообщении ЦИК.

В ходе проверки документов Чухлебова выяснилось, что у него есть вид на жительство в Финляндии. Для отмены собственного решения о регистрации группы избирателей в его поддержку ЦИК обратился в Верховный суд РФ, который удовлетворил ходатайство комиссии, и Чухлебов выбыл из предвыборной гонки. По закону президентом России не может быть избран человек, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Семи кандидатам-самовыдвиженцам было отказано в регистрации созданных в их поддержку групп избирателей, проинформировали в Центризбиркоме. В частности, ЦИК решил, что блогер Алексей Навальный не может участвовать в выборах из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению. Навальный оспорил запрет ЦИК в Верховном суде (ВС) РФ, который согласился с позицией комиссии. Затем блогер обжаловал решение суда в апелляционной инстанции ВС, но снова проиграл.

Кроме того, ЦИК не допустил к выборам бизнесмена Сергея Полонского из-за того, что в собрании избирателей в его поддержку приняло участие менее 500 человек, журналиста Олега Лурье - из-за того, что с момента погашения его судимости по тяжкому преступлению прошло менее десяти лет.

Среди других самовыдвиженцев были супруга и советник муфтия Дагестана, главный редактор журнала "Ислам" Айна Гамзатова и общественный деятель Татьяна Воловик, представляющая интересы обманутых дольщиков. Им ЦИК отказал из-за нарушений при проведении собраний избирателей и непредоставления необходимых документов.

По закону каждый самовыдвиженец должен был лично представить в ЦИК ходатайство о регистрации группы избирателей, созданной в его поддержку, нотариально заверенный протокол регистрации членов группы, протокол собрания группы, письменное заявление о согласии баллотироваться, сведения о размере и источниках дохода кандидата и его супруга за шесть лет, данные об имуществе, банковских вкладах и ценных бумагах. Также необходимо было уведомить избирком о принадлежащей кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимости за рубежом и обязательствах имущественного характера за границей, представить сведения о крупных расходах, превышающих совокупный доход кандидата и супруга за последние три года.

Центризбирком для проверки документов направляет 14 запросов в 12 ведомств и, если бумаги в порядке, разрешает кандидатам открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию.

Самовыдвиженцам, для того чтобы быть зарегистрированными на выборах, нужно собрать не менее 300 тысяч подписей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тысячи. Кандидатам от непарламентских партий требуется 100 тысяч подписей, кандидаты от парламентских партий от сбора подписей освобождены.

Этап регистрации кандидатов начался 27 декабря 2017 года. Представлять в ЦИК документы и подписи избирателей можно до 18:00 мск 31 января. После этого ЦИК в течение 10 дней будет проверять документы и подписи для вынесения решения о регистрации кандидата. Пока регистрацию прошел только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому не надо собирать подписи, так как он был выдвинут парламентской партией.

Выборы президента России пройдут 18 марта.