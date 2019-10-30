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ЦИК предложит меры по оздоровлению избирательной системы Петербурга

30 октября 2019, 21:39  •  15 • Политика
ЦИК России в декабре предложит набор мер для кардинального оздоровления избирательной системы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, обсуждающей доклад главы избиркома Петербурга Виктора Миненко по муниципальным выборам 8 сентября.
По словам Памфиловой, окончательные выводы ЦИК предложила сделать до конца года, «до середины декабря». Принятыми мерами система избирательных комиссий Санкт-Петербурга будет оздоровлена «снизу доверху», добавила глава ЦИК. Об этом в среду, 30 октября, сообщил ТАСС.
Выборы муниципальных губернаторов прошли в Санкт-Петербурге 8 сентября. 13 сентября в Кремле переадресовали ЦИК вопрос об итогах выборов в городе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выводы о легитимности выборов делает именно избирательная комиссия.
На заседании в конце сентября Центризбирком признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов.

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