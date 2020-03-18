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ЦИК предложила кандидатуру Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома
18 марта 2020, 15:35 • 37 • Политика
Центральная избирательная комиссия России предложила кандидатуру заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова на пост председателя Мосгоризбиркома. Об этом ведомство сообщило в среду, 18 марта.
«Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Ермолова Юрия Алексеевича, 1960 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии, для избрания его на должность председателя Московской городской избирательной комиссии», — приводит «РИА Новости» выдержку из постановления ЦИК.
Других подробностей пока не приводится.
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов 17 марта сообщил, что сложит полномочия по состоянию здоровья. 66-летний Горбунов отметил, что находится в больнице, но причину госпитализации не уточнил. Он также напомнил, что по возрасту уже является пенсионером.
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