ЦИК предложила кандидатуру Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома

Центральная избирательная комиссия России предложила кандидатуру заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова на пост председателя Мосгоризбиркома. Об этом ведомство сообщило в среду, 18 марта.

«Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Ермолова Юрия Алексеевича, 1960 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии, для избрания его на должность председателя Московской городской избирательной комиссии», — приводит «РИА Новости» выдержку из постановления ЦИК.

Других подробностей пока не приводится.

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов 17 марта сообщил, что сложит полномочия по состоянию здоровья. 66-летний Горбунов отметил, что находится в больнице, но причину госпитализации не уточнил. Он также напомнил, что по возрасту уже является пенсионером.