Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отправил прокуроров в магазин
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам...
Главная / Политика

ЦИК предложила кандидатуру Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома

18 марта 2020, 15:35  •  37 • Политика
Центральная избирательная комиссия России предложила кандидатуру заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова на пост председателя Мосгоризбиркома. Об этом ведомство сообщило в среду, 18 марта.
«Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Ермолова Юрия Алексеевича, 1960 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии, для избрания его на должность председателя Московской городской избирательной комиссии», — приводит «РИА Новости» выдержку из постановления ЦИК.
Других подробностей пока не приводится.
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов 17 марта сообщил, что сложит полномочия по состоянию здоровья. 66-летний Горбунов отметил, что находится в больнице, но причину госпитализации не уточнил. Он также напомнил, что по возрасту уже является пенсионером.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
18 марта 2020, 02:35
Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО
18 марта 2020, 09:35
"Особая забота" Путина против "похорон" на Украине: Коронавирус показал отношение политиков к старикам
18 марта 2020, 11:35
Эксперт: США рвутся к Уралу через Арктику
18 марта 2020, 10:35
США обвинили Россию в убийстве 12 солдат
18 марта 2020, 11:35
"Россия бросила их": Украинцам рассказали о беглых заражённых из Донбасса
18 марта 2020, 11:35
Европа снимет санкции с России ради победы над коронавирусом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2020, 14:35
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
17 марта 2020, 20:35
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
14 марта 2020, 01:35
"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посольства РФ и получил отпор
16 марта 2020, 06:35
Украинский пропагандист: Мы станем первой страной, победившей русских
13 марта 2020, 15:35
"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
12 марта 2020, 00:35
"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.