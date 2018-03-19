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ЦИК: после обработки 99% протоколов Путин набирает 76,65%

19 марта 2018, 06:54  •  105 • Политика

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов УИК. Кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов. На третьем месте - кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68%. Об этом сообщает ЦИК РФ.

За Владимира Путина в абсолютных числах проголосовали, по последним данным, более 55,403 млн человек. За Грудинина отдали свои голоса свыше 8,54 млн человек. За Жириновского - порядка 4,104 млн.

Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,66% голосов избирателей. За нее голоса отдали свыше 1,197 млн человек. За ней следует Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04% голосов. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов. Так, за Явлинским следуют Борис Титов (Партия роста) с 0,75% голосов, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68% и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.

В перспективе эти цифры могут измениться лишь на доли процентов, что серьезно не скорректирует окончательный результат. Таким образом, по имеющимся данным, Путин получил почти в 3,5 раза больше, чем все его конкуренты вместе взятые (22,28%) и почти в 6,5 раз больше, чем ближайший оппонент. Для сравнения в 2012 году Путин превзошел своего ближайшего преследователя - лидера КПРФ Геннадия Зюганова - в 3,7 раза.

На данный момент известен показатель явки по 95% избирательных участков - он составляет 67%. В соотношении с этими данными и общей численностью избирателей (порядка 107 млн человек) набранные Путиным проценты говорят, что за него проголосовала большая часть россиян, обладающих активным избирательным правом.

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