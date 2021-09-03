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ЦИК подвели "одизоные лица", или Из-за чего произошёл скандал в Королёве

03 сентября 2021, 17:20  •  140 • Политика
В ЦИК России высказались о тех, кто мог допустить нарушения в Королёве. Речь идёт об "одиозных лицах". Так из-за чего произошёл скандал?
Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России сообщили, что 2 сентября редакция "Новой газеты" передала им материалы о возможных нарушениях в Королёве, связанных с избирательной кампанией. Сегодня в Московскую область направили опергруппу, чтобы проверить информацию.
Кроме того, представители ЦИК России направили письма с информацией о вероятных нарушениях в Генпрокуратуру, СКР, губернатору региона, а также председателю местного избиркома.
В комментарии для прессы представители комиссии намекнули, кто может быть замешан в нарушениях. Конечно, если информация о них вообще подтвердится. В ЦИК России подчеркнули, что считают недопустимым вмешательство в работу неких "одиозных лиц", которые и ранее были замечены в незаконной деятельности. Такие "одиозные лица", как считают в ЦИК России, "не должны "всплывать" в том или ином должностном качестве".
Допускающие нарушения саботируют работу честных коллег, которые в постоянном режиме заняты "огромным, сложнейшим трудом", подчеркнули в комиссии.
О сути конфликта Царьград писал чуть раньше.

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