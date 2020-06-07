Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Главная / Политика

ЦИК подсчитала пожелавших проголосовать по поправкам к Конституции онлайн

07 июня 2020, 01:00  •  59 • Политика
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило более 61 тыс. заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения.
Сбор заявлений начался накануне, 5 июня, и продлится до 21-го числа. «Несмотря на то что только второй день идет сбор заявлений, всё довольно активно», — сказала Памфилова ТАСС.
Среди заявителей 31 575 человек хотят проголосовать не по месту регистрации, 29 943 изъявили желание участвовать в дистанционном электронном голосовании. Принять участие в онлайн-голосовании могут жители Москвы и Нижегородской области.
ТАСС отмечает, что ранее в мэрии Москвы сообщали, что такие заявки подали уже более 65 тыс. жителей Москвы. ЦИК принимает заявления об участии в дистанционном электронном голосовании только после официального внесения данных в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».
5 июня на портале госуслуг появился специальный раздел, посвященный общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию России.
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам. Согласно опросу ВЦИОМа, почти 70% граждан России собираются принять участие в голосовании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
06 июня 2020, 18:55
"Дайте ещё борт!": Русские в бунтующих США массово просят вернуть их в Россию - Захарова
06 июня 2020, 18:55
"Назло бабушке": Украинский нацист призвал Киев взорвать питавшее Крым водохранилище
06 июня 2020, 20:55
"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России
06 июня 2020, 20:55
"Праздник всей русской цивилизации". Извиняться не придётся: Малофеев объяснил причину
06 июня 2020, 18:55
"Дорогой старший Брат" Кадырова поможет в войне с COVID-19
06 июня 2020, 17:55
Поддержка поправок в Конституцию стала ответом россиян на гей-пропаганду Европы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2020, 07:55
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
02 июня 2020, 18:55
Авакова «сбивают»
31 мая 2020, 08:55
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
01 июня 2020, 07:55
Украина подписала договор на поставки газа из США с аферистом
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.