ЦИК подсчитала пожелавших проголосовать по поправкам к Конституции онлайн

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило более 61 тыс. заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения.

Сбор заявлений начался накануне, 5 июня, и продлится до 21-го числа. «Несмотря на то что только второй день идет сбор заявлений, всё довольно активно», — сказала Памфилова ТАСС.

Среди заявителей 31 575 человек хотят проголосовать не по месту регистрации, 29 943 изъявили желание участвовать в дистанционном электронном голосовании. Принять участие в онлайн-голосовании могут жители Москвы и Нижегородской области.

ТАСС отмечает, что ранее в мэрии Москвы сообщали, что такие заявки подали уже более 65 тыс. жителей Москвы. ЦИК принимает заявления об участии в дистанционном электронном голосовании только после официального внесения данных в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

5 июня на портале госуслуг появился специальный раздел, посвященный общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию России.

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам. Согласно опросу ВЦИОМа, почти 70% граждан России собираются принять участие в голосовании.