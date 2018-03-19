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ЦИК поблагодарил страны Запада: Когда на русских давят, они сплачиваются как никогда
19 марта 2018, 15:24 • 94 • Политика
Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России, заявила Элла Памфилова.
Глава ЦИК России Элла Памфилова поблагодарила лидеров ряда стран мира, которые "внесли лепту в консолидацию народа России в трудную минуту". Памфилова подчеркнула, именно в трудную минуту сплачивается русский народ. Это произошло и накануне, под градом обвинений стран Запада.
Политики в странах Запада должны понимать: когда извне на страну оказывается подобное давление, русские "никогда не расслабляются", добавляет глава ЦИК России.
Напомним, ранее ЦИК озвучил результаты голосования в стране по итогам обработки 99,84 процента голосов. Владимир Путин лидирует с результатом 76,66 процента.
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