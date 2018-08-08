ЦИК планирует одобрить вопросы трех инициативных групп по пенсионному референдуму

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Центризбирком России считает, что формулировка вопроса, который инициативная группа, созданная кандидатом в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильей Свиридовым, предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, соответствует требованиям закона. Аналогичное решение Центризбирком планирует вынести по вопросам референдума, которые предлагают инициативные группы, созданные в Московской области и Алтайском крае.

Соответствующие заключения подготовлены к заседанию комиссии в среду.

Вопрос инициативной группы Свиридова сформулирован следующим образом: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?". Собрание, организованное главой муниципального округа Таганский и кандидатом в мэры, прошло в Москве 3 августа.

В Подмосковье и в Алтайском крае также прошли собрания инициативной группы, организаторы которых не известны. Предложенный в Подмосковье вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

В Алтайском крае на референдум предлагают вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?". Эта инициатива принадлежит КПРФ, сообщил журналистам член ЦИК, представляющий компартию, Евгений Колюшин.

Ранее КПРФ провела собрание инициативной группы в Москве, на котором утвердила вопрос в такой же формулировке.

Региональный избирком, получив ходатайство о регистрации инициативной группы, в течение 15 дней должен принять решение о ее регистрации, опираясь на решение ЦИК о соответствии требованиям закона формулировки вопроса референдума. При этом в одном регионе две параллельные инициативы со схожими формулировками вопросов одобрены не могут быть, избирком должен зарегистрировать группу, первой подавшей документы.

В начале июля КПРФ в Москве предприняла первую попытку инициировать референдум против повышения пенсионного возраст. Коммунисты предложили вынести на референдум вопрос "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?". ЦИК счел, что формулировка вопроса допускает множественное толкование и может ввести граждан в заблуждение, а Мосгоризбирком отказал в регистрации подгруппы на основании этого заключения. КПРФ после консультации с председателем ЦИК Эллой Памфиловой переформулировала вопрос референдума и утвердила его на собрании новой инициативной подгруппы 7 августа.

Для организации всероссийского референдума требуется провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43). Избирком, в который поступило первое ходатайство о регистрации подгруппы, направляет в ЦИК формулировку предлагаемого вопроса для проверки на соответствие требованиям закона. ЦИК утверждает заключение о том, соответствует ли закону вопрос референдума, на основании этого региональный избирком регистрирует инициативную подгруппу или отказывает ей в регистрации.

После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. автографов.

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