ЦИК отреагировал на письмо Булановой по поводу выборов

ЦИК России отреагировал на письмо певицы Татьяны Булановой по поводу выборов. Артистка пожаловалась, что петербургские чиновники препятствуют её избирательной кампании "за спиной у губернатора".

Буланова, которая баллотируется в депутаты Законодательного собрания Петербурга, обратилась в Центризбирком. Она заявила, что местные власти не дают ей развешивать предвыборные плакаты. Певица попросила ЦИК направить в Петербург экспертов для расследования.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что в 2019 году к петербургской избирательной комиссии уже предъявлялись претензии. В тот год её работа трижды признавалась неудовлетворительной. ЦИК предложил комиссии самораспуститься, однако губернатор Петербурга заступился за сотрудников данного органа и взял всю ответственность на себя. Теперь с петербургским избиркомом вновь возникают проблемы.

Мы будем предпринимать все необходимые шаги, реагировать на все обращения. Мы даём городской избирательной комиссии ещё один шанс навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию,

- заявила Памфилова, выступая на заседании ЦИК в понедельник.

В то же время Памфилова подчеркнула, что ЦИК всё же направил в Петербург своих представителей, чтобы они собрали ситуацию о возможных нарушениях.