|
ЦИК отреагировал на письмо Булановой по поводу выборов
09 августа 2021, 22:15 • 155 • Политика
ЦИК России отреагировал на письмо певицы Татьяны Булановой по поводу выборов. Артистка пожаловалась, что петербургские чиновники препятствуют её избирательной кампании "за спиной у губернатора".
Буланова, которая баллотируется в депутаты Законодательного собрания Петербурга, обратилась в Центризбирком. Она заявила, что местные власти не дают ей развешивать предвыборные плакаты. Певица попросила ЦИК направить в Петербург экспертов для расследования.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что в 2019 году к петербургской избирательной комиссии уже предъявлялись претензии. В тот год её работа трижды признавалась неудовлетворительной. ЦИК предложил комиссии самораспуститься, однако губернатор Петербурга заступился за сотрудников данного органа и взял всю ответственность на себя. Теперь с петербургским избиркомом вновь возникают проблемы.
- заявила Памфилова, выступая на заседании ЦИК в понедельник.
В то же время Памфилова подчеркнула, что ЦИК всё же направил в Петербург своих представителей, чтобы они собрали ситуацию о возможных нарушениях.
Подпишитесь на нас
155
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2021, 08:50
|
07 августа 2021, 18:55
|
08 августа 2021, 23:20
|
07 августа 2021, 04:15
|
06 августа 2021, 00:45
|
04 августа 2021, 07:30
|
07 августа 2021, 01:30