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ЦИК отреагировал на письмо Булановой по поводу выборов

09 августа 2021, 22:15  •  155 • Политика
ЦИК России отреагировал на письмо певицы Татьяны Булановой по поводу выборов. Артистка пожаловалась, что петербургские чиновники препятствуют её избирательной кампании "за спиной у губернатора".
Буланова, которая баллотируется в депутаты Законодательного собрания Петербурга, обратилась в Центризбирком. Она заявила, что местные власти не дают ей развешивать предвыборные плакаты. Певица попросила ЦИК направить в Петербург экспертов для расследования.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что в 2019 году к петербургской избирательной комиссии уже предъявлялись претензии. В тот год её работа трижды признавалась неудовлетворительной. ЦИК предложил комиссии самораспуститься, однако губернатор Петербурга заступился за сотрудников данного органа и взял всю ответственность на себя. Теперь с петербургским избиркомом вновь возникают проблемы.
Мы будем предпринимать все необходимые шаги, реагировать на все обращения. Мы даём городской избирательной комиссии ещё один шанс навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию,
- заявила Памфилова, выступая на заседании ЦИК в понедельник.
В то же время Памфилова подчеркнула, что ЦИК всё же направил в Петербург своих представителей, чтобы они собрали ситуацию о возможных нарушениях.

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