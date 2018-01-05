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ЦИК отказал советнику муфтия Дагестана в возможности участвовать в выборах президента

05 января 2018, 19:39  •  449 • Политика

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в регистрации группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения на выборы президента РФ главного редактора журнала "Ислам", советника и супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой, из-за ряда нарушений, допущенных при выдвижении. Аналогичное решение принято относительно самовыдвиженца Татьяны Воловик.

Как сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, собрание в поддержку самовыдвижения Гамзатовой состоялось 29 декабря в Махачкале. "Есть целый ряд нарушений избирательного законодательства, которые не дают нам возможность зарегистрировать группу, созданную в поддержку самовыдвижения уважаемой Айны Заирбековны Гамзатовой", - сказал он.

В частности, по словам Шевченко, уведомление о проведении собрания было направлено в ЦИК 25 декабря, то есть с нарушением установленного законом пятидневного срока. Также Гамзатова не представила в комиссию справки о крупных расходах на себя, супруга и несовершеннолетних детей. Кроме того, в ходатайстве о регистрации группы избирателей не было данных о месте работы 327 членов группы.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что изначально сотрудники ЦИК не заметили этих нарушений в документах. Она также отметила, что ЦИК "со всей благожелательностью отнесся к этому достойному кандидату", но после тщательной перепроверки был выявлен ряд несовершенств. "Ряд сотрудников аппарата будет наказан из-за того, что пропустили те или иные обстоятельства", - сказала она.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК будет тщательнее проверять документы кандидатов, используя пятидневный срок, положенный по закону. "Быстро - не всегда хорошо. Лучше мы в рамках закона, как положено, пять дней, еще раз перепроверим, чтобы не вводить наших уважаемых соискателей в заблуждение и самим не возвращаться к этому вопросу", - подчеркнула она.

Гамзатова возглавляет медиахолдинг, в который входят исламские и светские СМИ, и является советником своего мужа - муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева - по связям с органами власти, общественностью и СМИ.

Отказ Воловик

Также ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения общественного деятеля Татьяны Воловик. Она представляет интересы обманутых дольщиков.

По словам Шевченко, на момент открытия собрания группы были зарегистрированы порядка 120 человек, в то время как "протокол регистрации членов группы должен быть заполнен на момент начала мероприятия", всего же в собрании должны принимать участие не менее 500 человек. Сведения о каждом должны быть заверены нотариусом к началу собрания.

Самовыдвиженцы могут подать в ЦИК документы для выдвижения до 7 января, соответственно, пятидневный срок подачи уведомлений о проведении собраний избирателей уже истек. Таким образом, Гамзатова и Воловик уже не смогут повторно пройти процедуру выдвижения.

Памфилова посоветовала Воловик попробовать свои силы в муниципальных выборах, которые проходят по всей стране почти каждое воскресенье, или в довыборах в Госдуму, которые будут проводиться в сентябре по трем одномандатным округам. "Попробуйте на выборах обкатать этот механизм, собрать команду. <...> Я, исходя из женской солидарности, желаю вам больших успехов, и примите мой совет: очень внимательно смотрите, когда создаете команду, иногда - это из собственного опыта - приходят не только доброжелатели, но и засланные казачки", - сказала она.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.

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