ЦИК опубликовал данные о доходах Жириновского за шесть лет

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который стал первым зарегистрированным кандидатом на пост президента России, за минувшие шесть лет заработал более 98 млн рублей. Это следует из данных, представленных им при выдвижении в Центризбирком и опубликованных в субботу на сайте комиссии.

По закону все кандидаты при выдвижении на выборы президента предоставляют в ЦИК данные о доходах за шесть лет и их источниках, а также сведения об имуществе. ЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом 29 декабря, раньше других претендентов на высший государственный пост.

Согласно данным ЦИК, доход Жириновского за шесть лет составил 98 млн 291 тыс. рублей. В качестве источников, помимо зарплаты депутата Госдумы, указаны несколько вузов, в частности социологический факультет МГУ имени Ломоносова, Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также доходы от вкладов и ценных бумаг, пенсия, авторские вознаграждения и продажа имущества.

Жириновский указал, что владеет двумя участками в Московской области и восемью домами там же. Также у него есть два гаража и бассейн. Он владеет автомобилем Lada 212140 ("Нива") 2014 года выпуска.

На счетах или в качестве вкладов в банках у кандидата в президенты от ЛДПР находится около 30 млн рублей. Также у Жириновского есть акции банка ВТБ.

Как следует из финансового отчета, предоставленного Жириновским в ЦИК, лидер ЛДПР по состоянию на 25 декабря не переводил средства в свой избирательный фонд и не тратил деньги из него.

После официального выдвижения на выборы президента кандидат предоставляет в ЦИК пакет документов. Если с бумагами все в порядке, комиссия регистрирует уполномоченных по финансовым вопросам и дает кандидату право открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда, размер которого не может превышать 400 млн рублей.

Изготовление агитационной продукции и сбор подписей избирателей может финансироваться только из избирательного фонда. Жириновский от сбора подписей освобожден, так как является кандидатом от парламентской партии. Это позволило ему уже 27 декабря сдать документы на регистрацию и 29 декабря стать первым зарегистрированным кандидатом в президенты.

Для регистрации кандидат предоставляет в ЦИК первый финансовый отчет. Согласно отчету Жириновского, по состоянию на 25 декабря на его избирательный счет не поступали средства, соответственно, расходов также не было.

Выборы президента России состоятся 18 марта.