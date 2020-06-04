Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / В России

ЦИК: Онлайн-голосование по поправкам к Конституции пройдёт только в Москве и Нижегородской области

04 июня 2020, 18:20  •  50 • В России

Электронное голосование продлится шесть дней - с 25 по 30 июня. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, так эксперты смогут все перепроверить. Ну, чтобы устранить «виртуальные карусели».

Но право устроить онлайн-голосование получат всего два региона. Остальные конкурс ЦИК пройти не смогли.

— Дистанционное электронное голосование у нас будет проведено в городе Москва и Нижегородской области, — сказала на заседании Памфилова.

Чтобы сходить на виртуальный участок, нужно иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Заявления для участия можно подать в рамках программы "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня.

— Для проведения дистанционного электронного голосования будет использован единый портал 2020og.ru, а также создана специальная территориальная комиссия, — отметила глава ЦИК.

Если гражданин не смог отдать свой голос онлайн, то у него будет возможность прийти на участок по месту жительства 1 июля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 01:20
Записки киевлянки: На Украине осуждают погромы в США, будто не было своего Майдана
04 июня 2020, 00:50
«Дом требовал ремонта и ухода»: прокуратура проверяет обстоятельства изъятия детей в посёлке Тюльпанном
04 июня 2020, 15:20
Кто он - новый премьер Белоруссии: выпускник МГИМО и многодетный отец
04 июня 2020, 13:20
Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии
04 июня 2020, 14:20
Путин отправил армию на помощь Забайкалью
04 июня 2020, 15:50
«Пациентов много, а она такая одна»: российский хирург и его бывшая пациентка из Германии встретятся спустя 40 лет
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2020, 06:55
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне
30 мая 2020, 02:55
Падает в воду с палубы авианосца: Опубликована запись "провальных" тренировок истребителя F 35C
02 июня 2020, 21:55
Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
03 июня 2020, 22:55
Анна Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва: "Я на этот счёт встревожена"
30 мая 2020, 00:55
"Поменять взгляды или уйти": Кравчук дал странный совет Путину
02 июня 2020, 18:28
"Ужаснейший раскол": Яков Кедми честно о последствиях напряженной ситуации в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.