|
ЦИК: Онлайн-голосование по поправкам к Конституции пройдёт только в Москве и Нижегородской области
04 июня 2020, 18:20 • 50 • В России
Электронное голосование продлится шесть дней - с 25 по 30 июня. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, так эксперты смогут все перепроверить. Ну, чтобы устранить «виртуальные карусели».
Но право устроить онлайн-голосование получат всего два региона. Остальные конкурс ЦИК пройти не смогли.
— Дистанционное электронное голосование у нас будет проведено в городе Москва и Нижегородской области, — сказала на заседании Памфилова.
Чтобы сходить на виртуальный участок, нужно иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Заявления для участия можно подать в рамках программы "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня.
— Для проведения дистанционного электронного голосования будет использован единый портал 2020og.ru, а также создана специальная территориальная комиссия, — отметила глава ЦИК.
Если гражданин не смог отдать свой голос онлайн, то у него будет возможность прийти на участок по месту жительства 1 июля.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 мая 2020, 06:55
|
30 мая 2020, 02:55
|
02 июня 2020, 21:55
|
29 мая 2020, 00:55
|
03 июня 2020, 22:55
|
30 мая 2020, 00:55
|
02 июня 2020, 18:28