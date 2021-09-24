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ЦИК окончательно утвердил результаты выборов в Госдуму

24 сентября 2021, 16:35  •  122 • Политика
Фото: CEC Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
"Единая Россия" получила 324 мандата
Центральная избирательная комиссия признала выборы в Госдуму "состоявшимися и действительными". Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в пятницу, 24 сентября.
Председатель ЦИК озвучила окончательные итоги выборов в Государственную думу. 
Так, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – за правду" – 27,  ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. 
Еще у трех партий будет в нижней палате по одному представителю: от "Родины" – Алексей Журавлев, от Партии роста – Оксана Дмитриева и от "Гражданской платформы" – Рифат Шайхутдинов.
Кроме того, в новом составе Госдумы будет пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.
Выборы в России состоялись 17-19 сентября 2021 года. Ранее в МГИК рассказали, что онлайн-голосование в Москве прошло в полном соответствии с законом.

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