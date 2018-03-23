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ЦИК официально объявил о победе Путина

23 марта 2018, 15:09  •  27 • В России

В пятницу ЦИК подсчитала все до последнего голоса на президентских выборах. Сюрпризов не было. Все эти цифры теперь вписаны в историю. Вот они.

ЦИК официально объявил о победе ПутинаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

На выборы пришли 67,54% избирателей - это 73 миллиона 629 тысяч человек. За рубежом проголосовали 474,6 тысяч человек - из них 84,4% людей выбрали действующего президента.

На выборы пришло много молодежи – 64,9%. И 70% из них отдали голос за Путина.

Глава государства взял на выборах рекордное число голосов - более 55 миллионов. Прежде рекордсменом был Дмитрий Медведев - в 2008-м он получил голоса 52 миллионов избирателей.

Нарушений было рекордно мало. Результаты голосования лишь на 14 участках в 9 регионах признаны недействительными.

- Число нарушений ничтожно мало в масштабах страны. Каждое мы готовы рассматривать. Ощущение, что у этих людей ни ума, ни совести, - возмутилась глава ЦИК Элла Памфилова. - Зачем они шли на эти нарушения? У меня мозоль на языке — из заседания в заседание повторять: дорогие коллеги, ничего кроме исполнения закона. Я стращала ужесточением статьи Уголовного кодекса за групповой сговор.

Почему россияне так дружно проголосовали за нынешнего лидера?

- Нация сплотилась вокруг внешних угроз, потому люди пошли на выборы и отдали свой голос за Путина, - поделился с «КП» лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. – Так издревле повелось на Руси: если народу что-то угрожает, все идут к «отцу родному» и просят о защите. Плюс «крымская весна» и референдум 2014-го года остается в умах людей. И другие кандидаты не стали конкурентами. Человек на избирательном участке думал так: «Проголосую за Путина. Половину из того, что обещал в прошлый раз, он выполнил. Может и половину из обещанного сейчас тоже сделает». К остальным такого доверия не было и быть не могло. И сегодня выступая перед россиянами, Путин показал, что будет проводить внутренние реформы и делать рывок вперед.

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