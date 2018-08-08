ЦИК одобрил инициативу проведения референдума впервые за 25 лет

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду, 8 августа, впервые за 25 лет одобрил вопросы, предлагаемые вынести на всероссийский референдум тремя разными инициативными группами. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова журналистам.

"Сегодня состоялось заседание ЦИК России, на котором были рассмотрены сразу три вопроса от инициативных групп о проведении референдума по пенсионной реформе. Подчеркну, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране", - сказала она.

"Поэтому впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрил сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами", - подчеркнула глава ведомства.

Последний раз референдум в России проводился в 1993 году. На него были вынесены четыре вопроса: "Доверяете ли вы президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину?", "Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации с 1992 года?", "Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации?", "Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?".

Центризбирком на заседании в среду признал соответствующими закону формулировки вопросов, которые три не зависимые друг от друга инициативные группы, созданные справороссом Ильей Свиридовым в Москве, общественниками в Подмосковье и коммунистами в Алтайском крае, предлагают вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста.

Вопрос инициативной группы, созданной в столице главой муниципального округа Таганский, кандидатом в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильей Свиридовым, сформулирован следующим образом: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Предложенный в Подмосковье вопрос, инициатором которого является президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова, звучит так: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

В Алтайском крае инициатором является КПРФ. Коммунисты предлагают вынести на референдум вопрос: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?". Собрание инициативной группы с таким же вопросом коммунисты провели и в Москве, в среду документы были поданы в столичный избирком.

Для организации всероссийского референдума требуется провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43). Избирком, в который поступило первое ходатайство о регистрации подгруппы, направляет в ЦИК формулировку предлагаемого вопроса для проверки на соответствие требованиям закона. ЦИК утверждает заключение о том, соответствует ли закону вопрос референдума, на основании этого региональный избирком регистрирует инициативную подгруппу или отказывает ей в регистрации.

При этом в одном регионе две инициативные группы со схожими вопросами референдума зарегистрированы быть не могут, предпочтение отдается той, которая подаст документы первой. Поскольку у трех инициаторов вопросы похожи и посвящены одной теме, зарегистрировать группы в половине субъектов каждой из них "невозможно с математической точки зрения", отметила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. автографов.

Если подписи будут признаны достоверными, ЦИК даст разрешение на проведение референдума.

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