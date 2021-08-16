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ЦИК объявил результаты жеребьёвки партий в Госдуму
16 августа 2021, 13:45 • 81 • Политика
На первом месте в бюллетене по результатам жеребьёвки оказалась КПРФ, "Единая Россия" - на пятом. Об этом сообщил ЦИК.
Центризбирком опубликовал результаты жеребьёвки партий в Госдуму. Первое место в бюллетене выпало КПРФ, второе - экологической партии "Зелёные", третье заняла ЛДПР. На четвёртом оказалась партия "Новые люди".
"Единая Россия" получила пятое место.
Всего в списке 14 партий.
Выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.
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