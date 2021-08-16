ЦИК объявил результаты жеребьёвки партий в Госдуму

На первом месте в бюллетене по результатам жеребьёвки оказалась КПРФ, "Единая Россия" - на пятом. Об этом сообщил ЦИК.

Центризбирком опубликовал результаты жеребьёвки партий в Госдуму. Первое место в бюллетене выпало КПРФ, второе - экологической партии "Зелёные", третье заняла ЛДПР. На четвёртом оказалась партия "Новые люди".

"Единая Россия" получила пятое место.

Всего в списке 14 партий.

Выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.