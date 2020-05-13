Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
Американцы потребовали от России платы за Вторую мировую. Пушков "задавил&q...
Главная / В России

ЦИК объяснил, зачем в России разрешили голосовать на выборах по почте

13 мая 2020, 22:20  •  80 • В России

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев ответил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» на острые вопросы - зачем нужен такой закон. И почему он принят именно сейчас.

- Скажите, насколько уместно именно сейчас принимать закон об электронном голосовании в России?

- Говорить о том, что это все делается под сегодняшний день, по крайней мере, не смешно, - ответил зам. главы ЦИК. - О дистанционном голосовании говорят уже не первый год. Эксперимент в Москве был задолго до пандемии. Кроме этого, у нас с прошлого года контракт с Ростелекомом на проведение работ по технологии. И не одной. Они должны нам дать не менее четырех вариантов, из которых потом будут выбираться наиболее оптимальные. Эта работа не сегодня начиналась. А закон, который сегодня принят, он ничего не вводит. Он просто создает возможность. Да, если вы (в конкретном регионе, - ред.) готовы, если у вас есть техническая готовность, то, пожалуйста, вы можете организовать дистанционное голосование, если люди пойдут к вам.

- А в чем необходимость электронного голосования?

- 50% людей, которые голосуют, говорят, что хотели бы голосовать дистанционно и электронно. Вместе с тем, если мы возьмем выборы в Москве (имеются ввиду выборы в Мосгордуму в сентябре 2019-го, - ред.), то голосующих дистанционно было немало. А явка их на голосование была 92%! Это люди политически активные. Они хотят голосовать. Туда ведь насильно никого не ведут.

- Не дает ли такое голосование возможность для фальсификаций? Например, человек может проголосовать дистанционно, а потом прийти на участок и отдать голос еще раз...

- Список голосующих на электронном участке известен для наблюдателей и членов комиссии, как минимум, за двое суток до голосования. Вы должны записаться. И в момент вашей записи с вашего родного участка вас вычеркнут. У вас пропадает возможность прийти и проголосовать классическим способом. Здесь все неплохо отработано.

- Где-то еще в мире есть похожее? Или это чисто наше изобретение?

- Вот то, что мы называем «мобильный избиратель», это изобретение сугубо российское, ни в одной стране мира больше такого нет. Это абсолютный контроль за возможностью проголосовать дважды. И эта система три года работает в России. На выборах президента более 6 миллионов избирателей воспользовались этой системой. Нареканий - никаких, кроме придуманных.

- Не логичнее ли с удаленным голосованием для начала потренироваться, допустим, на депутатах Госдумы?

- Мне кажется, мы о разном. Вы ведете речь о принятии законов?

- В принципе о голосовании. Оно же поименное. В Госдуме конкретный человек нажимает зеленую кнопку или красную.

- В Думе нет ни зеленой, ни красной, есть «за», «против» и «воздержался». Я даже не улыбаюсь, я уже смеюсь над тем, на каком уровне мы пытаемся вести дискуссию на столь уважаемом канале как Радио «Комсомольская правда».

- Подобные формы электронного голосования в крупных демократиях где-то существуют?

- Не один год голосует Эстония. У нас в крупных демократиях есть голосование по почте. И в этих крупных демократиях голосуют до 50-70% граждан по почте. Это хорошо или плохо? У нас, кроме Москвы, экспериментов нигде не было. Заявок из других регионов пока нет. И пока не будет технической возможности, которая убедительно для всех будет говорить о том, что это придумка не для фальсификации, а избирателю удобно этим пользоваться. Вместо того, чтобы к нему участковые комиссии ездили, если он не может выйти из дома, с ящиком для голосования толпой вваливались в квартиру. Нам нужно создавать условия и возможности для того, чтобы у избирателя был выбор, как ему проголосовать.

СПРАВКА КП

За поправки в Конституцию будем голосовать по-старому

1. Как пояснили в Госдуме, закон об электронном-дистанционном голосовании не будет распространяться на Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

2. Кроме того, предусмотрен дистанционный сбор подписей в поддержку кандидатов на выборах через портал Госуслуг (но не более 50% от общего числа подписей в поддержку кандидата)

3. На самом деле в Совете Федерации с началом пандемии уже раздали сенаторам планшеты, с которых они могут проголосовать дистанционно. Даже находясь в своем регионе. Об этом «КП» рассказал уральский сенатор Эдуард Россель.

4. На общенациональном уровне на сегодняшний день единственная страна, которая внедрила систему дистанционного электронного голосования - это Эстония. Там граждане, имеющие удостоверение личности с чипом, могут проголосовать с любого компьютера.

Уже во время пандемии коронавируса решение о дистанционном голосовании на выборах принято в Польше.

Кроме Эстонии и Польши электронное голосование ограниченно опробовано в Швейцарии, Великобритании, Франции, Канаде и Индии (в отдельных регионах или для граждан, находящихся в момент выборов за рубежом). А так же в США (для военнослужащих, находящихся за пределами страны).

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев объяснил, зачем в России разрешили голосовать на выборах по почте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
13 мая 2020, 20:20
Прилепин выдержал 1,5 часа беседы с Собчак о Путине, евреях и Конституции
13 мая 2020, 16:20
Путин поручил удержать авиацию в воздухе
13 мая 2020, 21:20
Дмитрий Песков: Приехали в больницу и поняли, что вовремя поймали болезнь
13 мая 2020, 18:20
Эксперты объяснили, почему и для чего необходима вакцинация
13 мая 2020, 17:50
«Обеспечение безопасности граждан»: правительство РФ предложило расширить полномочия полиции
13 мая 2020, 16:20
"Почему нельзя сделать сразу": Путин раскритиковал работу министров по выплатам "коронавирусных" пособий
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 мая 2020, 21:55
Эксперт: Украина вернется в состав России ради благополучия
13 мая 2020, 22:55
Курс на США и войну в Донбассе: Украина шлёт опасные сигналы России
13 мая 2020, 22:55
Британцы чуть не повторили судьбу "Титаника" во время слежки. В России прип...
13 мая 2020, 22:55
Гитлера принимали не за того. Кедми о том, как Запад "прохлопал" Вторую мир...
13 мая 2020, 22:50
«С учётом современных реалий»: Госдума приняла закон о возможности проведения голосов...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2020, 11:55
Расстрелы на Майдане: вскрываются неприятные для Порошенко и Луценко факты
10 мая 2020, 14:20
На украинском ТВ «декоммунизировали» Парад Победы: журналисты решили продемонстрировать «идиотизм дебильных законов»
11 мая 2020, 11:55
Американцы потребовали от России платы за Вторую мировую. Пушков "задавил" провокаторов фактами
11 мая 2020, 08:55
Сатановский ответил на истерику поляков: "Странные люди... Библии они не читали, что ли?"
10 мая 2020, 16:55
Россия восстановила историческую справедливость, чем довела до истерики Польшу
10 мая 2020, 08:56
Америка назвала "настоящего" победителя во Второй мировой войне
12 мая 2020, 03:55
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в очевидные факты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.