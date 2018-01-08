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Кандидаты в президенты РФ потратили на предвыборные кампании почти 30 млн рублей
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ЦИК обнародовала избирательные фонды кандидатов в президенты России: Собчак собрала 19 миллионов, а Грудинин — всего тысячу

08 января 2018, 22:39  •  340 • В России

Вообще к 7 января в ЦИК, по данным ее руководителя Эллы Памфиловой, поступило почти семь десятков уведомлений от желающих участвовать в президентской кампании, причем почти две трети - от самовыдвиженцев. Но в Рождество ЦИК закончил принимать документы от тех, кто стремится на выборы не от партий — таких оказалось 15 человек.

Интересно, что ряду потенциальных кандидатов на пост рулевого страной уже пошли (и даже хлынули) поступления на их избирательные счета. Купечество (юридические лица) успело пожертвовать более 400 миллионов полновесных российских рублей.

Пока скромнее всех выглядит кандидат, выдвинутый КПРФ, глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин — перед Рождеством на спецсчете беспартийного производителя 30 процентов российской клубники скромно фигурировала… одна тысяча целковых. Накануне светлого праздника 50 тысяч оказалось на счету тележурналистки Екатерины Гордон, половину из которых кандидат от «Партии добрых дел» уже потратила (на добрые, разумеется, дела). Ее коллега по телевизионному цеху Ксения Собчак саккумулировала более 19 миллионов рублей — партии «Гражданская инициатива» еще работать и работать с инициативными гражданами. Немного поотстал от новичка президентских компаний ветеран больших баталий Григорий Явлинский — у основателя «Яблока» 15 миллионов. Резвый ход набрал бизнес-омбудсмен Борис Титов — в его фонде почти 21 миллион (десятую часть уже потратил), и выдвинувшая его «Партия роста» постарается еще финансово подрасти. Первый подавший свои документы лидер ЛДПР Владимир Жириновский легко преодолел гроссмейстерский барьер в 200 миллионов.

Самовыдвиженец Владимир Путин не стал затягивать с формированием своего избирательного фонд (в нем по закону не должно быть более 400 миллионов рублей), при том более 13 миллионов уже потрачено на избирательную работу (из них около 9 миллионов — на агитацию).

В фондах Эльвиры Агурбаш, Сергея Бабурина, Романа Худякова, Станислава Полищука и Владимира Михайлова 8 тысяч, 30 тысяч, 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

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