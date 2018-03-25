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ЦИК: немногочисленные вбросы бюллетеней на выборах были не в пользу "кандидата от власти"

25 марта 2018, 15:39  •  69 • Политика

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Как минимум в нескольких случаях вбросы бюллетеней на выборы президента были не в пользу "кандидата от власти", заявила в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Я не понимаю, чем руководствовались люди, которые занимались вбросами. Их очень немного. У нас есть информация, по крайней мере в нескольких случаях, в том числе, по-моему, и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата", - сказала она в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Центризбирком начнет формирование повестки дня на единый день голосования в ближайшее время.

"Мы уже сейчас начинаем, уже с понедельника будем формировать повестку дня на единый день голосования, параллельно завершая эту [президентскую] кампанию, еще много-много чего надо сделать", - сказала Памфилова.

Единый день голосования - законодательно установленная дата выборов разных уровней в РФ. В 2018 году он пройдет 9 сентября.

О выборах

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Далее идут кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак с 1,68%, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).

Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.

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