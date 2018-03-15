ЦИК не встал на защиту ревущей Собчак

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Телерадиокомпании могут сами регулировать ход дебатов, а поведение ведущих таких мероприятий определяется самими СМИ, заявляют в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия ответила на запрос Владимира Соловьева касательно Ксении Собчак. Напомним, что российский телеведущий попросил контрольный орган обратить внимание на то, что кандидат в президенты России на выборах 2018 года покинула студию теледебатов раньше намеченного времени.

Кроме фиксации самого факта произошедшего, Соловьев попросил у ЦИК изменить формат теледебатов так, чтобы его ведущие могли влиять на процесс. Напомним, что, по утверждению самой Собчак, она вынуждена была покинуть дебаты, так как ей не давали выступать.

Собчак указывает на то, что во время ее 30-секундного обращения ее часто перебивали. После этого данное время не было ей компенсировано.

"Формат дебатов находится в компетенции организации телерадиовещания. Они имеют право (менять его по своему усмотрению), а мы можем еще раз разъяснить, что они могут любой формат и поведение ведущего определить самостоятельно", - цитирует РБК слова секретаря Центризбиркома Майи Гришиной.