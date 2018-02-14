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ЦИК не нашел оснований для иска Собчак в ВС об отмене регистрации Путина на выборах

14 февраля 2018, 18:54  •  101 • Политика

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Обращение кандидата в президенты Ксении Собчак в Верховный суд РФ с требованием об отмене регистрации Владимира Путина на выборах не имеет оснований. Об этом заявил в среду ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Эта тема неоднократно обсуждалась, она давно закрыта", - сказал он, отметив, что право такого обращения у Собчак есть.

"Только мне кажется, надо объективно и адекватно оценивать причины своего обращения в суд. В данном случае оснований абсолютно точно нет, и с какой целью это сделала Ксения Анатольевна, мне сложно сказать", - подчеркнул Булаев.

Он добавил, что "позиция ЦИК по данному вопросу давно определена".

Ранее на предвыборном сайте Собчак появилась информация о том, что кандидат подала в Верховный суд России жалобу с требованием отменить регистрацию Путина в качестве кандидата на выборах президента.

Собчак выдвинута на выборы президента от партии "Гражданская инициатива", Путин баллотируется как самовыдвиженец. Выборы пройдут 18 марта.

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