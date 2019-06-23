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ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича

23 июня 2019, 23:24  •  25 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева. Об этом информирует УНН.
 
РИА Новости
 

«Отказано в регистрации кандидата в депутаты Украины Андрея Клюева, выдвинутого Либеральной партией Украины, в одномандатном избирательном округе», — заявили в ЦИК.

На странице Центризбиркома Украины в Facebook указывается, что по состоянию на 23 июня всего в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 1593 кандидата в Раду. Также ещё зарегистрированы 1743 кандидата в депутаты, включённых в избирательные списки 12 политических партий.

Клюев возглавлял администрацию президента Украины, когда лидером страны был Виктор Янукович.

Ранее в ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду.

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