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ЦИК назвала имя последнего победителя на выборах в Раду
17 августа 2019, 03:24 • 19 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в украинский парламент, назвав победителя в 210-м избирательном округе Черниговской области.
Reuters
Как говорится в сообщении пресс-службы украинской ЦИК, в этом округе победил Борис Приходько.
«ЦИК установил результаты внеочередных выборов депутатов парламента на округе № 210, признав избранным Бориса Приходько», — заявили в ЦИК.
Как уточняет ТАСС, ЦИК Украины должен был объявить официальные результаты выборов до 5 августа. В связи с нарушениями на 210-м округе ЦИК нарушила сроки.
Отмечается, что определены победители во всех 199 мажоритарных округах.
Ранее СМИ сообщали, что возле здания окружной избирательной комиссии 210-го округа в украинском городе Прилуки неизвестные бросили дымовую шашку и предприняли попытку получить доступ к бюллетеням.
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