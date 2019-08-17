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ЦИК назвала имя последнего победителя на выборах в Раду

17 августа 2019, 03:24  •  19 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в украинский парламент, назвав победителя в 210-м избирательном округе Черниговской области.
 
Reuters
 

Как говорится в сообщении пресс-службы украинской ЦИК, в этом округе победил Борис Приходько.

«ЦИК установил результаты внеочередных выборов депутатов парламента на округе № 210, признав избранным Бориса Приходько», — заявили в ЦИК.

Как уточняет ТАСС, ЦИК Украины должен был объявить официальные результаты выборов до 5 августа. В связи с нарушениями на 210-м округе ЦИК нарушила сроки.

Отмечается, что определены победители во всех 199 мажоритарных округах.

Ранее СМИ сообщали, что возле здания окружной избирательной комиссии 210-го округа в украинском городе Прилуки неизвестные бросили дымовую шашку и предприняли попытку получить доступ к бюллетеням.

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