ЦИК направила в МИД России кандидатуры наблюдателей на выборах на Украине

Центризбирком России направил в российский МИД список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины в составе миссии ОБСЕ, заявили в пресс-службе ЦИК.

«ЦИК России представила в МИД России список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению (на выборах на Украине. — RT)», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в МИД России заявили о намерении российской стороны направить наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ для работы на выборах президента Украины.

При этом в Киеве заявляли, что МИД Украины не станет регистрировать на выборах российских наблюдателей.