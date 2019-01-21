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ЦИК направила в МИД России кандидатуры наблюдателей на выборах на Украине

21 января 2019, 19:39  •  60 • Украина
Центризбирком России направил в российский МИД список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины в составе миссии ОБСЕ, заявили в пресс-службе ЦИК.
 
© Павел Лисицын РИА Новости
 

«ЦИК России представила в МИД России список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению (на выборах на Украине. — RT)», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в МИД России заявили о намерении российской стороны направить наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ для работы на выборах президента Украины. 

При этом в Киеве заявляли, что МИД Украины не станет регистрировать на выборах российских наблюдателей.

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