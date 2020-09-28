ЦИК Молдовы: Дополнительных избирательных участков в России не будет

Оппозиция упорно гнёт свою линию, Кишинёв гнётся

В Центральной избирательной комиссии Молдовы определились с количеством избирательных участков за рубежом и на территории Приднестровья.

Первоначально планировалось в этом году увеличить количество избирательных участков для граждан Молдовы, находящихся в других странах до 202, в основном, за счёт увеличения количества участков на территории Российской Федерации. Однако в последнюю неделю молдавская «проевропейская» оппозиция не только устраивала акции протеста, но и жаловались «западным партнёрам», уверяя, что участки на территории России открываются исключительно для фальсификации итогов выборов.

Кроме того, кандидаты жалуются на то, что в выборах будут принимать участие граждане Молдовы, проживающие на территории Приднестровья, что также, по их мнению, означает фальсификацию итогов выборов «Игорем Додоном и Партией социалистов».

Поэтому у кандидатов от оппозиции якобы не остаётся другого выхода, как просить международное сообщество «принять участие в процессе наблюдения за действиями государственных институтов в ходе организации свободных и справедливых выборов».

Письмо адресовано верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и директору Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру.

В результате вместо первоначально намеченных 202-х избирательных участков, за рубежом откроются всего 139, а на территории Приднестровья – 42 участка. Больше всего избирательных участков откроется на территории Италии – 30, в России – 17, в Румынии – 13 участков, в Соединённых Штатах – 12. Меньше десяти – в Германии, Испании, Франции. На Украине, Турции и Израиле – по 2 участка, в Польше – 3, в других странах – по одному.

Президент Молдовы Игорь Додон уверен – «грязная избирательная кампания уже началась».

«Оппоненты направили на меня все пушки. Но мы не будем отвечать на их критику, я не буду публично называть никого из оппонентов. Критика оппонентов неприятна и необоснованна. Мы знаем, кто и откуда занимается этой критикой, кто осуществляет «вбросы». Среди них есть и кандидаты на выборах, есть и из-за границы. Этим занимаются и неправительственные организации, которые получили десятки миллионов леев из-за рубежа, чтобы меня дискредитировать. Это ли не вмешательство во внутриполитическую жизнь?! Я готов к любому результату, как люди решат, так и будет. Я не буду биться в истерике, как разбалованный ребенок, если проиграю выборы»,

– заявил президент в эфире передачи «Президент отвечает».

Официально предвыборная кампания начинается 2 октября.