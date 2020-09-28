Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения"...
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального н...
Допа и Гепа уводят Харьков
Главная / Украина

ЦИК Молдовы: Дополнительных избирательных участков в России не будет

28 сентября 2020, 16:35  •  49 • Украина
Оппозиция упорно гнёт свою линию, Кишинёв гнётся
В Центральной избирательной комиссии Молдовы определились с количеством избирательных участков за рубежом и на территории Приднестровья.
Первоначально планировалось в этом году увеличить количество избирательных участков для граждан Молдовы, находящихся в других странах до 202, в основном, за счёт увеличения количества участков на территории Российской Федерации. Однако в последнюю неделю молдавская «проевропейская» оппозиция не только устраивала акции протеста, но и жаловались «западным партнёрам», уверяя, что участки на территории России открываются исключительно для фальсификации итогов выборов.
Кроме того, кандидаты жалуются на то, что в выборах будут принимать участие граждане Молдовы, проживающие на территории Приднестровья, что также, по их мнению, означает фальсификацию итогов выборов «Игорем Додоном и Партией социалистов».
Поэтому у кандидатов от оппозиции якобы не остаётся другого выхода, как просить международное сообщество «принять участие в процессе наблюдения за действиями государственных институтов в ходе организации свободных и справедливых выборов».
Письмо адресовано верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и директору Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру.
В результате вместо первоначально намеченных 202-х избирательных участков, за рубежом откроются всего 139, а на территории Приднестровья – 42 участка. Больше всего избирательных участков откроется на территории Италии – 30, в России – 17, в Румынии – 13 участков, в Соединённых Штатах – 12. Меньше десяти – в Германии, Испании, Франции. На Украине, Турции и Израиле – по 2 участка, в Польше – 3, в других странах – по одному.
Президент Молдовы Игорь Додон уверен – «грязная избирательная кампания уже началась».
«Оппоненты направили на меня все пушки. Но мы не будем отвечать на их критику, я не буду публично называть никого из оппонентов. Критика оппонентов неприятна и необоснованна. Мы знаем, кто и откуда занимается этой критикой, кто осуществляет «вбросы». Среди них есть и кандидаты на выборах, есть и из-за границы. Этим занимаются и неправительственные организации, которые получили десятки миллионов леев из-за рубежа, чтобы меня дискредитировать. Это ли не вмешательство во внутриполитическую жизнь?! Я готов к любому результату, как люди решат, так и будет. Я не буду биться в истерике, как разбалованный ребенок, если проиграю выборы»,
– заявил президент в эфире передачи «Президент отвечает».
Официально предвыборная кампания начинается 2 октября.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
26 сентября 2020, 23:20
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
27 сентября 2020, 01:10
Зеленский толкает Украину к расколу
26 сентября 2020, 20:35
Клинцевич: Киеву надо думать о погибших при крушении, а не о карте Крыма
27 сентября 2020, 14:55
Киеву за європейську батьківщину никого и ничего не жалко
28 сентября 2020, 09:15
СБУ уже вбрасывает версию о «русском следе» в крушении АН-26 с украинскими курсантами
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
26 сентября 2020, 09:35
Названа причина крушения военного самолёта под Харьковом
26 сентября 2020, 18:45
Лукашенко обманывает Путина: элиты Белоруссии готовят разворот (Роман Романов)
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
25 сентября 2020, 07:00
Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волга
21 сентября 2020, 23:15
"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина
22 сентября 2020, 18:30
"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.