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ЦИК, МИД и силовые структуры занялись ситуацией вокруг голосования россиян на Украине

16 марта 2018, 20:24  •  124 • Украина

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Центризбирком России активно занимается ситуацией вокруг голосования россиян на территории Украины в сотрудничестве с МИД РФ и силовыми структурами. Об этом сообщил в пятницу ТАСС член ЦИК России Василий Лихачев.

"Этой ситуацией мы активно занимаемся вместе с МИД и нашими соответствующими силовыми структурами, которые отвечают за безопасность граждан РФ, в том числе и за тех, которые работают в российских загранучреждениях", - сказал он.

По словам Лихачева, Россия может получить основания для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или международный суд ООН, если угрозы украинских властей не допускать граждан РФ в посольство и консульства для участия в выборах президента РФ будут реализованы.

"Если такого рода факты будут, то я, как юрист-международник, хочу сказать, что у нас могут появиться серьезные основания для обращения для защиты наших граждан в Европейский суд по правам человека, а может быть, даже в международный суд ООН", - сказал он.

"Сегодняшнее заявление Авакова говорит о том, что Украина встала на путь гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ, которые имеют право голосовать не только согласно Конституции РФ и федеральному законодательству РФ, но и в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права", - подчеркнул Лихачев.

Он отметил, что "структуры ОБСЕ - и технические, и людские - получили указание обеспечить мониторинг и контроль за работой российских загранучреждений, где состоится 18 марта голосование". При этом член ЦИК уточнил, что представители ОБСЕ не могут вмешиваться в ситуацию, они могут только констатировать факты.

Лихачев напомнил, что ранее некоторые радикальные организации Украины заявили о планах препятствовать россиянам, которые придут в дипучреждения, чтобы проголосовать. По его словам, такие угрозы и заявление главы МВД Украины "затрагивают сферу международно-правовых обязательств Украины". "Подобного рода ситуации нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и иммунитетах 1961 года и двустороннюю конвенцию о консульском взаимодействии Москвы и Киева. Очень важно, чтобы украинская стороны об этом знала", - резюмировал член Центризбиркома.

В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что граждан РФ не будут допускать в российские дипломатические представительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Он написал на своей странице в Facebook, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

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