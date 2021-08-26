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ЦИК лишил Шлосберга надежд на выборы. Яблочники на словах поддержали "отважного" кандидата

26 августа 2021, 18:40  •  59 • Политика
Центризбирком лишил регистрации кандидата от "Яблока" Льва Шлосберга.
Регистрацию Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы в составе федерального списка "Яблока" отменили. ЦИК пошёл на такие меры после решения суда. Сам политик заявил о готовности обжаловать решение об отмене.
В своём выступлении он не преминул указать, что десятки кандидатов были отстранены от выборов по решениям, "не основанным на праве и законе", и в целом всё происходящее, мол, произвол.
В пресс-службе "Яблока" решили поддержать однопартийца. На словах. В заявлении партии в телеграм говорится, что Шлосберг - "отважный человек", и никаких оснований для исключения его из списков не было.
"Его снимают с выборов исключительно за то, что он никогда не боялся говорить то, что думает", - убеждённо заявляют яблочники и так же, как под копирку, называют это произволом.
Напомним, ранее Шлосберга уличили в поддержке экстремистских организаций в России. А также он является учредителем НКО, признанных в России иностранными агентами. Об этом ранее сообщила в своём расследовании аналитическая группа Царьграда. "Свободное слово" и центр социального проектирования "Возрождение" получают финансирование из-за рубежа, поэтому и попали в сформированный Минюстом список НКО-иноагентов. Не исключено, что эти иноагенты помогали формировать общественное мнение и продвигать некоторых депутатов на муниципальный уровень власти в Псковской области.

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